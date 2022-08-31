"Никаких трагических катастроф": Лавров рассказал о будущем

Однажды страны Запада переживут свой период мракобесия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился видением будущего во время выступления на просветительском марафоне "Знание".

"Нельзя поддаваться негативным эмоциям, опускать руки. Никаких трагических катастроф я не предвижу", - цитирует главу внешнеполитического ведомства газета "Известия".

Он добавил, что сегодня в мире преобладают тенденции к возвращению к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству.

"И когда наши западные партнеры переживут свой период мракобесия, наверное, нужно быть готовыми к тому, чтобы их принять в сообщество нормальных государств", - уточнил также министр.

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