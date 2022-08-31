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"Никаких трагических катастроф": Лавров рассказал о будущем

19:04
  • среда
  • 31 августа 2022

Однажды страны Запада переживут свой период мракобесия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился видением будущего во время выступления на просветительском марафоне "Знание".
Лавров: Запад подрывает все основы миропорядка

"Нельзя поддаваться негативным эмоциям, опускать руки. Никаких трагических катастроф я не предвижу", - цитирует главу внешнеполитического ведомства газета "Известия".

Он добавил, что сегодня в мире преобладают тенденции к возвращению к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству.

"И когда наши западные партнеры переживут свой период мракобесия, наверное, нужно быть готовыми к тому, чтобы их принять в сообщество нормальных государств", - уточнил также министр.

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