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Страны G7 обсудят потолок цен на российскую нефть

19:41
  • среда
  • 31 августа 2022

Чтобы "нанести удар по получаемой Россией выгоде"

Министры финансов стран "Группы семи" (G7) обсудят введение предельных цен на нефть из России, сообщили "Известия" со ссылкой на брифинг координатора Совета национальной безопасности США Джона Кирби.

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"Президент США Джо Байден и лидеры стран G7 дали указание своим представителям изучить идею введения международного потолка цен для российской нефти. Это то, что будет обсуждаться на этой неделе в ходе встречи министров финансов G7, которая состоится в пятницу", - сказал он.

По словам Кирби, данные меры призваны "нанести удар по получаемой Россией выгоде".

Ранее СМИ сообщили, что покинувшие Россию из-за ситуации на Украине американские компании ищут способ тайно торговать с Москвой через Турцию. С этой целью американские предприниматели предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес в обмен на определенную комиссию.

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