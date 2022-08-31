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Безработица в России остается на историческом минимуме

19:50
  • среда
  • 31 августа 2022

Показатель не меняется с мая

Как следует из свежих данных Росстата, в июле 2022 года безработица в России не изменилась и осталась на минимальном с 1991 года значении в 3,9%.

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Достигнут этот уровень был еще в мае.

В апреле безработица в России составляла 4%, в марте и феврале - 4,1%, в январе - 4,4%. До начала года в течение четырех месяцев удерживался уровень безработицы в 4,3%.

В июле 2022 года общая численность безработных в России составила 2 миллиона 900 тысяч человек. Это на 51 тысячу ниже показателя июня 2022-го.

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