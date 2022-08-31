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В Калининградской области нашли древнюю стрекозу в янтаре

22:55
  • среда
  • 31 августа 2022

Ей не менее 50 млн лет

Уникальная находка в Калининграде. Там в янтарном карьере обнаружили доисторическую стрекозу.

По оценкам ученых, возраст окаменелости - не менее 50 миллионов лет. При этом стрекоза отлично сохранилась. Подобное у нас в стране находили лишь однажды, десять лет назад, отмечает "ТВ Центр".

Новый экземпляр инклюза даже лучше прежнего - до наших дней дошли не фрагменты, а целое насекомое. Янтарная стрекоза в ближайшее время будет выставлена в местном музее.

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