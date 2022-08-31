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ЦСКА обыграл "Торпедо" в Кубке России

21:05
  • среда
  • 31 августа 2022

Столичное дерби прошло на "ВТБ Арене"

В матче первого тура группового этапа Кубка России на "ВТБ Арене" встретились московские ЦСКА и "Торпедо". Армейцы оказались сильнее со счетом 2:0.

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На 14-й минуте отличился Никита Ермаков, на 68-й забил Адольфо Гайч. Ранее в этой же группе D "Урал" дома с аналогичным счетом выиграл у "Сочи".

Прежде Российский футбольный союз утвердил новый формат Кубка. В турнире теперь есть групповой этап и матчи на выбывание, участвуют 103 клуба РПЛ, Первой и Второй лиг, а также любительские команды.

Финал соревнования состоится в мае.

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