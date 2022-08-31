Роспотребнадзор дал разъяснения по поводу запрета телефонов на уроках

О введении каких-либо новых ограничений с 1 сентября этого года речи не идет

Роспотребнадзор прокомментировал появившееся в среду сообщение о том, что с начала нового учебного года на уроках в российских школах будет запрещено пользоваться мобильными телефонами.

"СанПиН с требованием по ограничению использования мобильных телефонов в учебных целях действует с 2021 года. О введении каких-либо новых ограничений с 1 сентября 2022 года речи не идет", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Как добавили в Роспотребнадзоре, использование гаджетов с маленьким экраном приводит к повышению нагрузки на органы зрения, может спровоцировать нарушение осанки.

Вместе с тем не допускается применение каких-либо ограничений в отношении учащихся, нуждающихся в мобильных устройствах по медицинским показаниям.

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