Электросамокатчиков могут начать тестировать на знание ПДД

Готовится пакет регулирующих документов

Замначальника управления ГИБДД столичного главка МВД Евгений Логиновский сообщил журналистам, что водителей электросамокатов могут начать тестировать на знание правил дорожного движения.

"Сейчас готовится пакет документов, регулирующих и вносящих понятие СИМ (средств индивидуальной мобильности), там разрабатываются различные пути решения. Сейчас это как раз находится в стадии проработки такая инициатива разрабатывается, в том числе и по инициативе правительства Москвы", - уточнил он (цитата по РИА "Новости").

Проблему Логиновский назвал сложной и многогранной. По его словам, тестирование может привести к какому-то "перекосу".

"Сейчас над этой проблемой работают, и работают достаточно усиленно", - резюмировал замначальника управления.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"