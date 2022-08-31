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Электросамокатчиков могут начать тестировать на знание ПДД

21:30
  • среда
  • 31 августа 2022

Готовится пакет регулирующих документов

Замначальника управления ГИБДД столичного главка МВД Евгений Логиновский сообщил журналистам, что водителей электросамокатов могут начать тестировать на знание правил дорожного движения.

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"Сейчас готовится пакет документов, регулирующих и вносящих понятие СИМ (средств индивидуальной мобильности), там разрабатываются различные пути решения. Сейчас это как раз находится в стадии проработки такая инициатива разрабатывается, в том числе и по инициативе правительства Москвы", - уточнил он (цитата по РИА "Новости").

Проблему Логиновский назвал сложной и многогранной. По его словам, тестирование может привести к какому-то "перекосу".

"Сейчас над этой проблемой работают, и работают достаточно усиленно", - резюмировал замначальника управления.

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