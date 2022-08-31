Израиль ударил ракетами по аэропорту Алеппо

Данных о жертвах пока нет

Военный источник сообщил агентству SANA об ударе Израиля по международному аэропорту в пригороде сирийского Алеппо (360 километров от Дамаска).

"Около 20:00 израильский противник нанес ракетный удар по международному аэропорту Алеппо", - сказал он.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, нанесен только материальный ущерб.

Ранее стало известно, что обстрелу подверглись американские базы в районе месторождений "Омар" и "Конико". Ранения получили несколько американских военнослужащих.

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