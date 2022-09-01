Украинские писатели потребовали закрыть музей Булгакова в Киеве

Союз писателей Украины почуял измену

Врага раскрыли посмертно. Украину не любил. Или любил. Но не так, как надо. Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве. Столько лет никто не замечал, и вдруг бдительные украинские литераторы почуяли зраду. Предательство то есть.

Врага вычислили посмертно. Родившийся в Киеве Михаил Афанасьевич Булгаков, переживший потрясения гражданской войны, писавший с болью и любовью о трагических днях родной Украины, выходит, её ненавидел? Порочил даже? Любой вменяемый человек, который прочитал хотя бы "Дни Турбиных", не мог не понять, какой тревогой за судьбу страны, тогда единой страны – проникнута эта книга. Но сегодняшние украинские писатели обладают чутьём матерых следователей, которые измену везде найдут.

С фасада Киевского национального университета мемориальную доску с профилем Булгакова уже содрали. Украинская воинствующая серость, которая видит врага в каждом русском, измену во всем, что связано с Россией, знает, что никто не осудит за такое мракобесие, просвещённая Европа ещё и поддержит! Запрещают же в Евросоюзе исполнение произведений Чайковского, изгоняют из симфонических оркестров российских музыкантов.

Про Чайковского, кстати. Бдительные сотрудники института Национальной памяти потребовали убрать из названия Национальной музыкальной академии Украины имя Петра Чайковского, назвав его эмблемой российского имперского шовинизма. Теперь в академии, наверное, один гопак исполняют.

Интересно, книги Булгакова и партитуры Чайковского будут сжигать на площадях? Как это было принято в Германии в 30-х годах? Одна из последних побед – в Киеве переименовали 95 улиц, которые могли напомнить о России. Улица Питерская стала Лондонской, Улица Мичурина – улицей Морских Пехотинцев. Под раздачу попал почему-то и Карл Маркс – улицу его имени назвали Гуцульской. Это как надо не любить свою страну, свою историю, свою культуру, чтобы вычеркивать из неё имена тех, кто был знаковой частью этой культуры. Вычёркивать посмертно.

Проживут и без Булгакова, и без Чайковского. Те, у кого в действительности всё не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"