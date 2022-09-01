Эксперт: важна объективность миссии МАГАТЭ

Россия ждет точной технологической оценки

Можно ли рассчитывать на объективность членов миссии МАГАТЭ или визит на Запорожскую АЭС превратится в политическую акцию? Что стоит за призывами США остановить энергоблоки станции? Может ли Вашингтон использовать ситуацию вокруг АЭС для того, чтобы навязать странам Европы поставки американских энергоресурсов?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Дмитрий Орлов.

"Что касается МАГАТЭ – мы ждем, прежде всего, четкой точной технической и технологической оценки. Но будет ли она действительно точной или будет отражать политические интересы?" – отметил он.

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