Какие нововведения ожидают школьников с 1 сентября

Изучение второго иностранного языка стало необязательным

С 1 сентября в школах появляются сразу несколько нововведений. Учебная неделя теперь будет начинаться с исполнения гимна России и поднятия государственного флага. Эту инициативу Минпросвещения поддержал Владимир Путин.

Также вводятся циклы внеурочных занятий "Разговоры о важном" - на них педагоги будут рассказывать детям о патриотизме и нравственности.

Кроме того, изучение второго иностранного языка стало необязательным, зато с младших классов начнут преподавать финансовую грамотность.

Мобильные телефоны использовать на уроках теперь запрещено во всех школах страны, исключения для тех, кому устройство необходимо по медицинским показаниям.

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