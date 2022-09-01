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Какие нововведения ожидают школьников с 1 сентября

09:09
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Изучение второго иностранного языка стало необязательным

С 1 сентября в школах появляются сразу несколько нововведений. Учебная неделя теперь будет начинаться с исполнения гимна России и поднятия государственного флага. Эту инициативу Минпросвещения поддержал Владимир Путин.

Также вводятся циклы внеурочных занятий "Разговоры о важном" - на них педагоги будут рассказывать детям о патриотизме и нравственности. 

Кроме того, изучение второго иностранного языка стало необязательным, зато с   младших классов начнут преподавать финансовую грамотность.

Мобильные телефоны использовать на уроках теперь запрещено во всех школах страны, исключения для тех, кому устройство необходимо по медицинским показаниям.

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