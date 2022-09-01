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Названы имена героев спецоперации по защите Донбасса

09:11
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Бойцы проявляют мужество

Новые данные о мужестве и героизме, которые проявляют защитники Донбасса. Младший сержант Сергей Тырышкин при штурме укреплений радикалов прицельным огнем из БМП подавил два ДОТа противника и лишил националистов возможности атаковать наши позиции. Неприятель, неся значительные потери, отступил.

Старшина Владимир Гордиенко обнаружил укрепленные вражеские позиции. Ночью он подобрался к боевикам, заложил мины, а потом осуществил подрыв. В результате смелых действий Владимира все 15 диверсантов были ликвидированы.

Сержант Андрей Кабанцев на подступах к посёлку выявил опорный пункт неприятеля с оборудованными позициями для ведения минометного огня, двумя замаскированными танками и РСЗО. Андрей передал координаты и по цели был оперативно нанесен удар нашей артиллерией.

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