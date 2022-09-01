Минобороны показало кадры боевой работы комплексов "Панцирь-С1"

Они крайне эффективны

Кадры боевой работы расчетов самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Главная задача подразделений - защита российских войск от средств воздушного нападения противника.

Комплекс может засечь как крупные объекты - вертолеты, баллистические ракеты, самолеты или снаряды РСЗО - так и небольшие беспилотники. А тепловизор позволяет увидеть, прикреплена ли к дрону взрывчатка.

Комплекс способен одновременно поражать до четырех целей, время реакции около трех секунд. Результативность – 100-процентная, несмотря на хитрости, к которым прибегает противник.

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