На ВЭФ приедут делегации из недружественных стран

Об этом рассказал глава Минвостокразвития

Делегации из недружественных стран, в том числе Японии и Южной Кореи, приедут на Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет в 5 по 8 сентября во Владивостоке. Об этом в четверг, 1 сентября, рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По словам министра, "гости будут", тем более что у России "есть друзья, и их немало" в том числе в недружественных государствах.

Чекунков заявил, что выказываемая представителями таких стран поддержка — это "не просто прагматизм и конструктивный подход", а следствие того, что они "сами живут десятилетиями в условиях ограниченного суверенитета, в условиях, когда ряд решений формируется не ими, не в их странах и не в интересах их народов".

Глава Минвостокразвития отметил, что для Японии и Южной Кореи сотрудничество с Россией — "это судьба" в силу соседства друг с другом, а также уже установленных исторических и сильных экономических связей, сообщает РИА Новости.

В 2021 году по итогам ВЭФ были подписаны соглашения на общую сумму 3,6 трлн рублей. Большинство новых соглашений были связаны с проектами, объем инвестиций в которые достигает 200-250 млрд рублей.

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