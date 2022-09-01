ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На ВЭФ приедут делегации из недружественных стран

08:40
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Об этом рассказал глава Минвостокразвития

Делегации из недружественных стран, в том числе Японии и Южной Кореи, приедут на Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдет в 5 по 8 сентября во Владивостоке. Об этом в четверг, 1 сентября, рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По словам министра, "гости будут", тем более что у России "есть друзья, и их немало" в том числе в недружественных государствах.

Чекунков заявил, что выказываемая представителями таких стран поддержка — это "не просто прагматизм и конструктивный подход", а следствие того, что они "сами живут десятилетиями в условиях ограниченного суверенитета, в условиях, когда ряд решений формируется не ими, не в их странах и не в интересах их народов".

Глава Минвостокразвития отметил, что для Японии и Южной Кореи сотрудничество с Россией — "это судьба" в силу соседства друг с другом, а также уже установленных исторических и сильных экономических связей, сообщает РИА Новости.

В 2021 году по итогам ВЭФ были подписаны соглашения на общую сумму 3,6 трлн рублей. Большинство новых соглашений были связаны с проектами, объем инвестиций в которые достигает 200-250 млрд рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Восточный экономический форум
Восточный экономический форум
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.