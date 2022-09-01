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Три человека погибли при обстреле Энергодара со стороны ВСУ

08:22
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Огонь вели по жилым кварталам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли массированный огонь по жилым районам Энергодара. Об этом в четверг, 1 сентября, рассказали в военно-гражданской администрации (ВГА) города.
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Как уточнили в администрации, обстрел Энергодара со стороны ВСУ привел к гибели как минимум трех мирных жителей, один человек ранен.

Один разрыв украинского снаряда произошел в примерно ста метрах от детского сада. По данным властей, результатом обстрела стали пожары в двух детских садах города, сообщает РИА Новости.

Украинские военные неоднократно обстреливали территории в Запорожской области в окрестностях атомной электростанции. 31 августа в российском Министерстве иностранных дел рассказали, что только за сутки националисты обстреляли Энергодар и АЭС более 60 раз.

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