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США назвали ограничение цен на нефть лучшим способом снижения доходов России

09:19
  • четверг
  • 01 сентября 2022

В отношении поставок российской нефти уже введены санкции

Американские власти считают установление предельной цены на российскую нефть самым эффективным способом ограничения доходов Москвы от экспорта энергоресурсов. Такое заявление в среду, 31 августа, сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Страны G7 обсудят потолок цен на российскую нефть

Чиновница напомнила, что США и их союзники уже приняли ряд мер, направленных на снижение импорта российской нефти, однако Москва "продолжает пытаться искать новые рынки" сбыта.

С учетом этого Вашингтон считает введение потолка цен на российскую нефть "наиболее эффективным способом ударить" по доходам РФ, который также поможет снизить мировые цены на нефть.

Жан-Пьер отметила, что эту тему будут обсуждать на встрече министров финансов "Большой семерки" (G7) 1 сентября, сообщает ТАСС.

Западные СМИ тем временем отмечают, что Москва успешно справляется с эффектом от антироссийских санкций Запада, одерживая победу на газовом и нефтяном рынках. Добыча нефти в России по итогам июля практически полностью вернулась к показателям, существовавшим до 23 февраля 2022 года — 10,8 миллиона баррелей в сутки.

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