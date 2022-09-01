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В России изменились правила техосмотра легковых автомобилей

09:01
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Вместо 82 пунктов проверять машины будут всего по 55 параметрам

С 1 сентября в России вступает в силу новый порядок прохождения техосмотра для легковых автомобилей.

Вместо 82 обязательных пунктов проверять автомобили будут всего по 55 параметрам. В прошлое уйдет, в частности, обязательное наличие в багажнике аптечки и знака аварийной остановки.

На пунктах техосмотра больше не будут обращать внимание на неработающие штатные противоугонные устройства, подтекающий двигатель и ржавчину на шлангах и трубопроводах.

Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов усомнился в том, что водителям от упрощения правил техосмотра станет легче жить. По его словам, теперь то, что раньше требовали операторы техосмотра, будут требовать инспекторы ГИБДД прямо на дороге, пишет "Парламентская газета".

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отменяется обязательный техосмотр для личных автомобилей. Теперь не требуется проверять техническое состояние принадлежащих гражданам легковых автомобилей и мототранспортных средств, которые используются  исключительно в личных целях, за исключением ряда случаев.

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