Foreign Affairs: появление военных НАТО на Украине приведет к ядерной войне

Пока Альянс утверждает, что не станет отправлять свои силы на Украину

Появление войск НАТО в воздухе, на суше или в Черном море вблизи Украины способно привести к началу ядерной войны, поскольку может подтолкнуть российское командование "к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих Альянса" и ответным действиям НАТО. Такое мнение высказывает издание Foreign Affairs.

Потенциально такое развитие событий в худшем случае может привести к ядерному конфликту, считают авторы американского издания.

С учетом такого риска обозреватели Foreign Affairs призвали избегать подобного сценария любой ценой, указав при этом на все большую вовлеченность Запада в конфликт.

Журналисты напомнили, что Запад "становится все смелее и активнее, предоставляя Украине важные разведданные и современное вооружение, такое как РСЗО HIMARS".

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ответ на соответствующий вопрос заявила, что в случае получения кресла британского премьера готова будет применить ядерное оружие, так как "это важная обязанность премьер-министра".

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