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NYT: США ограничили продажи некоторых чипов в Россию и Китай

10:00
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Предполагается, что это ограничит использование полупроводников в военных целях

Американские власти ввели несколько ограничений на продажу чипов, используемых для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта, в Россию и Китай. Об этом в среду, 31 августа, написала газета The New York Times.

По информации издания, производители графических процессоров Nvidia и AMD заявили, что правительство США теперь требует наличия экспортных лицензий на продажу двух видов высокопроизводительных чипов, используемых в серверных системах.

Компания AMD сообщила, что новые ограничения распространяются на продажи в Россию и Китай одной из самых высокопроизводительных видеокарт. 

Предполагается, что новое требование ограничит использование полупроводников в военных целях Китаем и Россией.

Официальные комментарии в связи с этими сообщениями пока не поступали.

После начала российской спецоперации на Украине под санкции США попал высокотехнологичный экспорт в Россию, в том числе микроэлектроника. В частности, тайваньская TSMC прекратила поставку чипов в Россию. Российские компании активизировали собственные разработки в этой области.

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