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Москвичам пообещали теплую осень и задержку зимы

10:20
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Зима, по прогнозам, также будет теплее климатической нормы

Осень в Москве, несмотря на холодные первые дни, будет немного теплее нормы. Об этом в четверг, 1 сентября. рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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По словам эксперта, показатели осадков осенью ожидаются близкими к климатической норме.

Метеорологическая зима — устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, — придет с задержкой на одну-две недели, полагают метеорологии.

Первый снежный покров появится в ноябре, но устойчиво снег ляжет лишь в декабре. При этом дефицита осадков и снега не предвидится, а средняя температура будет на 2-3 градуса выше климатической нормы, цитирует Тишковца РИА Новости.

Ранее Тишковец рассказал, что в первые дни сентября погода в Москве будет больше напоминать октябрьскую — в столицу пришло ощутимое похолодание и дожди.

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