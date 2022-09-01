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Собянин открыл новые школу и детский сад на Шелепихинской набережной

11:53
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Московские школы в этом году примут рекордное количество первоклассников

Первый звонок прозвучал сегодня во всех школах нашей страны. Более 17 миллионов детей сели за парты. В Москве 29 новых учебных заведений распахнули свои двери перед первоклассниками. В этом году их более 100 тысяч - это абсолютный рекорд.

Самый важный день в году! Особенно для тех, кто переступает порог школы впервые! Трогательные, красивые, с огромными букетами. Немного взволнованные, но очень целеустремленные. Они отлично знают: первый класс - это начало осуществления любой мечты.

В Приморье первое сентября выдалось очень жарким. Торжественные линейки начали с новой церемонии - поднятия государственного флага. С этого года каждая новая учебная неделя во всех школах страны будет начинаться именно так. Поднимать флаг доверят знаменной группе - из лучших учеников.

И, конечно же, во всех школах страны каждый год соблюдают главную традицию - звучит тот самый символичный - первый звонок.

В Москве в этом году рекордное количество первоклассников - 119 тысяч! И в следующем будет не меньше. Так что новые школы в столице открывают постоянно. Столичный мэр сегодня побывал в одной из них - на Шелепихинской набережной.

"Школа серьезная, передовая, с большими заслугами с хорошим рейтингом, прекрасные выпускники и прекрасные педагоги. Я так понимаю, педагогический состав сформирован частично из старого коллектива, частично заново сформирован", - отметил Собянин.

Здание школы построено по индивидуальному проекту. Помещения - с трансформируемой мебелью, современным учебным оборудованием. Есть и IT-полигон, и лабораторно-исследовательские комплексы.

Нововведений в школьной жизни в этом учебном году немало. С начальных классов детям теперь будут преподавать историю и финансовую грамотность. Появятся обязательные еженедельные "Разговоры о важном" - урок, где можно обсудить и жизнь школы, и события в мире, в стране, родном городе.

А 1 сентября – это, прежде всего, праздник! И только в Москве ему посвящено больше 160 мероприятий - в библиотеках, кинотеатрах, парках. Всё для того, чтобы этот день действительно запомнился навсегда.

Юлия Богоманшина, Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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