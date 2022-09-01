Народная милиция ДНР показала кадры контрбатарейной борьбы

Союзные войска продолжают уничтожать позиции националистов

Ночью ВСУ атаковали село Рубцы в Донецкой народной республике. В результате обстрелов погибли 13 сотрудников МЧС, ещё 9 получили ранения. Под огнём и Донецк. Там повреждён газопровод, загорелся жилой дом.

Расчеты Ми-28 наносят удары по укрепленным районам украинских националистов. Машины идут к заданной точке на предельно малой высоте, огибая рельеф местности, чтобы не попасть в зону видимости ПВО противника.

Небо над нашей территорией охраняют "Панцири". Радиус защитного купола такой установки – 20 километров, высота - 15. Комплекс одновременно ведет десятки целей - от вертолетов, самолетов и ударных беспилотников до небольших летательных аппаратов. Боевики запускают их, чтобы отвлечь расчеты российских ПВО и атаковать уже мощным вооружением: из "Точки-У" или "Хаймарсов". Но наши военные готовы к такой тактике.

Народная милиция ДНР публикует кадры контрбатарейной борьбы. "Пионы" бьют на расстояние до 40 км. А так работают самоходные миномёты "Тюльпан". И это для боевиков уже не цветочки. Укрепрайоны и склады боеприпасов уничтожают моментально.

Но ослепленные украинской и западной пропагандой, националисты свято верят в собственную перемогу: контрнаступление якобы продолжается. Каратели готовятся к зачистке.

Так выглядит украинское контрнаступление на деле: танк кое-как забирается на пригорок и примерно минуту не может дать залп. С такой скоростью стрельбы машина - легкая мишень для нашей артиллерии.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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