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Героев спецоперации наградили на передовой

11:48
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Награды вручил начальник штаба российской группировки "Запад"

На передовой вручили государственные награды тем, кто проявил мужество, отвагу и самоотверженность в ходе спецоперации.

Даже во время торжественной церемонии наши артиллерийские батареи продолжали боевую работу. Солдаты, сержанты и офицеры Западного военного округа получили ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" разных степеней, знаки отличия "Георгиевский крест", медали Суворова и Жукова, а также "За отвагу". Награды вручил начальник штаба группировки войск "Запад".

"Желаю вам крепкого здоровья. Вы все достойно выполнили свой долг и продолжаете его выполнять. В подтверждении этому – ваши госнаграды. Желаю вам и дальше также уверенно выполнять воинский долг. Ни у кого не должно быть сомнения, что победа скоро наступит", - заявил Михаил Зусько.

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Награждение отличившихся во время спецоперации военных
Награждение отличившихся во время спецоперации военных
Награждение отличившихся во время спецоперации военных
Награждение отличившихся во время спецоперации военных
Награждение отличившихся во время спецоперации военных
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