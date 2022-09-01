Появились новые данные о вмешательстве США в ситуацию на Украине

Вашингтон этого даже не скрывает

Попытка контрнаступления ВСУ на юге Украины согласовывалась с США. Информацию об этом распространили СМИ и косвенно подтвердили в Пентагоне.

Выгорело. На передовой энергетического кризиса. Британские издания пестрят едкими заголовками о резком росте цен на энергоносители в преддверии надвигающейся зимы. До Рождества еще 3 месяца, а европейцы уже переживают за предстоящие праздники. Им рекомендуют избавиться от гирлянд, светящихся северных оленей и Санта-Клаусов. Режим полной экономии – и это зима еще началась. В Бельгии, например, предложили отключать освещение дорог, федеральных зданий, а также подсветку памятников. Города погружаются во тьму. Впрочем, все это только начало. США продолжают давление на Европу. В Белом доме собираются установить "ценовой потолок" на российскую нефть. По их мнению, этот шаг ограничит доходы Москвы от экспорта энергоресурсов.

Но по факту введенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки даёт совершенно обратный эффект. Россия переориентировалась на другие рынки. Индия и Китай готовы закупать и уже закупают крупные объемы сырья. А вот США и Европа в убытках. Впрочем, не только политические игры ведёт Вашингтон. CNN сообщает, что Белый дом отрабатывал с Украиной тактику контрнаступления на юге страны. На учениях велась активная подготовка бойцов ВСУ. Прорабатывались десятки сценариев ведения боя. Это еще раз свидетельствует о вмешательстве США в ситуацию на Украине. И американские власти этого даже не скрывают.

О том, что Европа и США поставляют вооружение на Украину, давно известно. Впрочем, куда именно идет это оружие – большой вопрос. Как и гуманитарная помощь, которая нещадно разворовывается, зачастую не успев даже попасть на подконтрольные Киеву территории. Последний случай - в Запорожской и Одесской областях, где потерялись 20 морских контейнеров, 300 железнодорожных вагонов и 200 грузовых автомобилей. Впрочем, чему тут удивляться? Если сам президент Украины сдал в аренду свою виллу в Италии. Как пишет местная газета, несмотря на все русофобские заявления, сдал именно русским. За 50 000 евро в месяц.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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