Ситуация с природными пожарами в России: новые данные

В Ивановской области - новый очаг

В Челябинской области выясняют причины крупного природного пожара, который перекинулся на село Варна. Известно как минимум об одном пострадавшем. Мужчина получил ожоги рук.

Огонь уничтожил четыре дома. Спасатели боролись с возгоранием несколько часов, задействовали пожарный поезд. Сейчас в районе введён режим ЧС. Ситуацию держит на контроле прокуратура региона.

Под Рязанью - до 25 тысяч гектаров увеличилась площадь, пройденная огнём. В области шесть очагов и только один из них удалось локализовать. Ситуацию осложняет сильный ветер. Для защиты населённых пунктов специалисты Авиалесоохраны прокладывают минерализованные полосы, сообщает "ТВ Центр".

Новый очаг накануне вспыхнул в Ивановской области. В регионе с огнём борются с земли и с воздуха. Чтобы остановить пламя, проводят опашку территории.

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