Что изменилось в жизни россиян с 1 сентября

Новшества касаются разных сфер жизни

1 сентября в России вступает в силу ряд нововведений, касающихся разных сфер жизни. Теперь по закону о персональных данных человеку нельзя отказать в услуге только потому, что он не хочет предоставить телефон или номер паспорта.

Получить соцподдержку можно будет без справок, автоматически, как только у человека возникнет на неё право. Для выбора управляющей компании потребуется согласие половины жильцов дома, а не 25 процентов, как было раньше.

Также при разделе квартиры устанавливается минимально возможная доля - 6 квадратных метров на человека, что должно уменьшить случаи мошенничества.

По новым правилам техосмотра автомобиля, больше не будут проверять повреждение тормозных трубок, загрязнение фар и шум выпускной системы, сообщает "ТВ Центр".

С 1 сентября должна заработать система электронных туристических путёвок, куда операторы и турагенты будут заносить все данные о поездке.

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