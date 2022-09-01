В Москве погиб председатель совета директоров "Лукойла"

Его нашли мертвым возле больницы

Председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов скончался в Москве.

67-летний бизнесмен выпал из окна шестого этажа Центральной клинической больницы (ЦКБ) на улице Маршала Тимошенко, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Факс смерти подтвердили РБК в пресс-службе ЦКБ.

На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов. Что стало причиной падения с высоты, пока неизвестно. Не исключено, что речь идет о самоубийстве.

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