Энергоблок Запорожской АЭС отключили из-за обстрелов ВСУ

Украинские военные открыли огонь по Энергодару

Пятый энергоблок Запорожской АЭС отключился в результате срабатывания защиты после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 1 сентября, рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По словам чиновника, которые приводит ТАСС, также повреждена линия резервного питания собственных нужд Запорожской АЭС — 330 кВ.

Рогов рассказал, что ВСУ обстреливают Энергодар из американских гаубиц М777 калибра 155 мм, при этом "количество прилетов даже сложно оценить". Число раненых возросло до пяти человек, среди них — ребенок.

Ранее сообщалось, что украинские военные открыли массированный огонь по жилым кварталам Энергодара, недалеко от Запорожской АЭС. В результате три человека погибли, на территории двух детских садов вспыхнули пожары.

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