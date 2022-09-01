ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Энергоблок Запорожской АЭС отключили из-за обстрелов ВСУ

11:01
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Украинские военные открыли огонь по Энергодару

Пятый энергоблок Запорожской АЭС отключился в результате срабатывания защиты после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 1 сентября, рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
На Запорожской АЭС предотвратили теракт

По словам чиновника, которые приводит ТАСС, также повреждена линия резервного питания собственных нужд Запорожской АЭС — 330 кВ.

Рогов рассказал, что ВСУ обстреливают Энергодар из американских гаубиц М777 калибра 155 мм, при этом "количество прилетов даже сложно оценить". Число раненых возросло до пяти человек, среди них — ребенок.

Ранее сообщалось, что украинские военные открыли массированный огонь по жилым кварталам Энергодара, недалеко от Запорожской АЭС. В результате три человека погибли, на территории двух детских садов вспыхнули пожары.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.