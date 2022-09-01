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ВС России предотвратили попытку диверсии на Запорожской АЭС

10:30
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Украинские военные пытались высадиться у электростанции

Российские военные пресекли попытку диверсантов ВСУ высадиться около Запорожской АЭС на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя, баржи потоплены. Об этом в четверг, 1 сентября, рассказали в Министерстве обороны России.
Энергоблок Запорожской АЭС отключили из-за обстрелов ВСУ

В оборонном ведомстве сообщили, что ведется уничтожение диверсионной группы ВСУ с привлечением вертолетов армейской авиации.

В Минобороны также рассказали, что украинские военные атаковали территорию Запорожской АЭС с использованием трех дронов-камикадзе, все беспилотники были нейтрализованы, сообщает ТАСС.

31 августа власти Энергодара сообщали о задержании группы украинских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской атомной электростанции. В администрации города заявили, что случившееся в очередной раз показывает террористическую сущность киевского режима.

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