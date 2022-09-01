Стало известно, куда россияне поедут отдыхать этой зимой

Туроператоры зафиксировали нехарактерное поведение

Туроператоры зафиксировали большой спрос на зимние путевки в этом году.

Чаще всего россияне берут туры в Турцию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы. Есть спрос на отдых в Таиланде, Венесуэле, России и на Сейшелах.

Среди российских курортов лидируют Сочи, Шерегеш, Анапа, Кавказские Минеральные Воды и Калининград, передает РИА Новости.

Кроме того, туроператоры отметили в этом году нехарактерное поведение отдыхающих: россияне уже в июле начали скупать путевки на зиму, есть заявки с заездами в середине лета 2023 года. Такой ажиотаж объясняется желанием сэкономить.

"Изменения можно объяснить дефицитом авиаперевозки и ограниченным количеством доступных для россиян стран, в результате которого цены на отдых растут на всех направлениях", - сообщил собеседник агентства.

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