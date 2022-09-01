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Власти Запорожья заявили об уничтожении украинского десанта у ЗАЭС

11:11
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Заработал шестой энергоблок

Украинский десант, высадившийся рядом с Запорожской АЭС, уничтожен.
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Об этом сообщил глава временной администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий, передает ТАСС. Он добавил, что шестой энергоблок атомной станции снова работает и обеспечивает электроэнергий Херсонскую и Запорожскую области.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о высадке десанта ВСУ в двух километрах от ЗАЭС через полчаса после открытия массированного артиллерийского огня по Энергодару. "Явно их основная цель была захватить атомную станцию", - предположил он.

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