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Миссия МАГАТЭ прибыла на подконтрольную России территорию

11:20
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Российская сторона дала гарантии безопасности миссии

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проехала пропускной пункт на линии соприкосновения и находится на подконтрольной России территории Запорожской области. Об этом в четверг, 1 сентября, рассказал глава администрации Энергодара Александр Волга.

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По словам чиновника, инспекторы МАГАТЭ прошли пункт пропуска Васильевка,в течение часа их ожидают в Энергодаре.

Инспекторы МАГАТЭ должны осмотреть Запорожскую АЭС и оценить ущерб, который мог быть ей нанесен обстрелами, однако официально полная программа миссии на ядерном объекте не озвучивалась, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в направлении Запорожской АЭС. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль который лично возглавляет миссию, заявил, что ей предстоит очень важная задача — оценить реальную ситуацию на объекте и помочь стабилизировать ситуацию, насколько это возможно.

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