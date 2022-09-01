Миссия МАГАТЭ прибыла на подконтрольную России территорию

Российская сторона дала гарантии безопасности миссии

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проехала пропускной пункт на линии соприкосновения и находится на подконтрольной России территории Запорожской области. Об этом в четверг, 1 сентября, рассказал глава администрации Энергодара Александр Волга.

По словам чиновника, инспекторы МАГАТЭ прошли пункт пропуска Васильевка,в течение часа их ожидают в Энергодаре.

Инспекторы МАГАТЭ должны осмотреть Запорожскую АЭС и оценить ущерб, который мог быть ей нанесен обстрелами, однако официально полная программа миссии на ядерном объекте не озвучивалась, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в направлении Запорожской АЭС. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль который лично возглавляет миссию, заявил, что ей предстоит очень важная задача — оценить реальную ситуацию на объекте и помочь стабилизировать ситуацию, насколько это возможно.

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