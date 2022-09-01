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"Жалкие люди": Лавров прокомментировал идею визовых ограничений для россиян

11:42
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Россия не собирается самоизолироваться, заявил министр

Европейские политики, которые стремятся добиться запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России, — "жалкие люди". Такое мнение в четверг, 1 сентября, высказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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По словам дипломата, Россия не должна отвечать глупостью на глупость европейских стран в вопросе выдачи виз. Однако "никто не отменял взаимность, которую надо целенаправленно использовать против устроителей, организаторов и исполнителей таких антироссийских санкций".

При этом Лавров подчеркнул, что Россия не собирается самоизолироваться, сообщает РИА Новости.

31 августа представители членов ЕС обсудили новые антироссийские ограничения, включая идею запрета выдачи шенгенских виз россиянам. Согласовать такой запрет не удалось, однако Евросоюз намерен отменить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

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