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Эпидемиолог назвал места с самым высоким риском заражения COVID-19

12:26
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Заразиться легче всего в местах скопления людей

С точки зрения риска распространения COVID-19 самое опасное место – это общественный транспорт. Об этом в четверг, 1 сентября, рассказал академик РАН, доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский.
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Эксперт отметил в интервью радио Sputnik, что надо ориентироваться на объем помещения. В общественном транспорте люди находятся в замкнутом помещении достаточно близко друг от друга на протяжении продолжительного времени.

Особенно опасным общественный транспорт становится в час пик, когда количество людей в ограниченном пространстве существенно увеличивается, заявил Покровский. Если в вагоне метро или в салоне автобуса находятся два-три человека, нельзя сказать, что это опасное место с точки зрения распространения COVID-19.

С другой стороны, когда поезд или автобус в час пик подъезжает к центру, "людей больше и они кучкуются", поэтому общественный транспорт становится довольно опасным с точки зрения распространения COVID-19, резюмировал эпидемиолог.

По состоянию на 1 сентября в России было выявлено 19578730 случаев заболевания, зарегистрирован 384441 летальный исход среди пациентов с таким диагнозом. За последние сутки был зафиксирован 49761 новый случай заражения.

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