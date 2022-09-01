Россия готова обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Пытки Киева сорвать визит этому не помешают

Россия подтверждает готовность обеспечить полную безопасность прибывшей на ЗАЭС группы экспертов МАГАТЭ.

Попытки киевского режима сорвать приезд миссии не помешает этому, заявили в четверг в Минобороны России.

"Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остается под полным контролем", - сообщили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что две группы украинских диверсантов высадились на побережье Каховского водохранилища неподалеку от Запорожской АЭС. ВС России предотвратили попытку диверсии.

Утром 1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на подконтрольную России территорию Запорожской области. В течение часа экспертов ожидают в Энергодаре.

Инспекторы МАГАТЭ должны осмотреть Запорожскую АЭС и оценить ущерб, который мог быть ей нанесен обстрелами, а также помочь стабилизировать ситуацию, насколько это возможно.

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