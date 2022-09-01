В России с коронавирусом госпитализировали 4128 человек

Скончались 95 пациентов

За сутки в России госпитализированы 4128 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 1 сентября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксирован 49761 новый случай заражения. Выздоровели за сутки 38940 человек, скончались 95 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 7242 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 319. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 3152 человека, в Московской области – 2641.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлены 19578730 случаев заболевания, зарегистрирован 384441 летальный исход.

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