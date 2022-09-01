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Бочкарев: На пересечении путей МЦД и автодорог будет построено 44 тоннеля, путепровода и эстакады

11:57
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Больше всего сооружений планируется построить на МЦД-2

На пересечении путей Московских центральных диаметров (МЦД) и автомобильных дорог планируется построить 44 тоннеля, путепровода и эстакады. Об этом в четверг, 1 сентября, рассказал заместитель Мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарев: За пять лет в Москве построят 12 путепроводов на МЦД

Наибольшее количество сооружений планируется построить на МЦД-2 – здесь появится 12 тоннелей и путепроводов. Почти столько же дорожных сооружений планируется построить на МЦД-3 (11 объектов). Чуть меньше запланировано на МЦД-1 и МЦД-5 – девять и восемь дорожных связок соответственно. Меньше всего – четыре сооружения – появятся на МЦД-4.

Как отметил заммэра, по мере разработки проектов развития городских территорий и возникновения необходимости, места расположений и число дорожных связок может измениться.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что работа над размещением транспортных сооружений по маршрутам МЦД имеет большое значение для формирования всего транспортного каркаса столицы. Развитие Московских центральных диаметров и значительное повышение интенсивности движения поездов требует создания дополнительных беспрепятственных транспортных маршрутов, способствующих повышению связанности территорий, вариативности и скорости передвижения по городу.

Ранее Андрей Бочкарёв рассказал, что до конца 2024 года на территории Москвы планируется построить почти 250 км дорог. Как отметил заммэра, интенсивное развитие Москвы, связанное во многом с активным строительством недвижимости, требует создания эффективной транспортной модели.

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