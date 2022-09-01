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Лавров рассказал о последствиях появления баз НАТО в Финляндии и Швеции

12:40
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Скандинавские государства решили вступить в Альянс

Размещение военных баз НАТО на территории Финляндии и Швеции потребует реакции со стороны России. Об этом в четверг, 1 сентября, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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По словам дипломата, базы Альянса могут появиться в Финляндии и Швеции, "если за них решат эти базы создать", причем "главное слово будет у американцев".

В зависимости от того, "как все это материализуется", российская сторона будет принимать решения по укреплению своих защитных возможностей на северо-западе, рассказал Лавров.

Глава МИД отметил, что в любом случае, после вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции линия соприкосновения России с НАТО радикально увеличится, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. По мнению российского политика это, наоборот, "поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура".

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
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