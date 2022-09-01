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Миссию МАГАТЭ задержали на украинской территории

12:23
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Гросси лично проводит переговоры с военными

Миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) задержали на три часа на удерживаемой Украиной территории.
Россия готова обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сейчас лично проводит переговоры с украинскими военными. Он уверен, что миссия доберется до ЗАЭС в четверг, передает ТАСС.

Утром 1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на подконтрольную России территорию Запорожской области. В течение часа экспертов ожидают в Энергодаре.

Инспекторы МАГАТЭ должны осмотреть Запорожскую АЭС и оценить ущерб, который мог быть ей нанесен обстрелами, а также помочь стабилизировать ситуацию, насколько это возможно.

В Минобороны России заявили, что две группы украинских диверсантов высадились на побережье Каховского водохранилища неподалёку от Запорожской АЭС. ВС России предотвратили попытку диверсии и заявили, что готовы обеспечить безопасность миссии.

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