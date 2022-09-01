Миссию МАГАТЭ задержали на украинской территории

Гросси лично проводит переговоры с военными
Миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) задержали на три часа на удерживаемой Украиной территории.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сейчас лично проводит переговоры с украинскими военными. Он уверен, что миссия доберется до ЗАЭС в четверг, передает ТАСС.
Утром 1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на подконтрольную России территорию Запорожской области. В течение часа экспертов ожидают в Энергодаре.
Инспекторы МАГАТЭ должны осмотреть Запорожскую АЭС и оценить ущерб, который мог быть ей нанесен обстрелами, а также помочь стабилизировать ситуацию, насколько это возможно.
В Минобороны России заявили, что две группы украинских диверсантов высадились на побережье Каховского водохранилища неподалёку от Запорожской АЭС. ВС России предотвратили попытку диверсии и заявили, что готовы обеспечить безопасность миссии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"