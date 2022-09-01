Холдинг ERSO разработал трансформатор нового поколения

Завод готов работать в рамках импортозамещения

Минпромторг предложил законодательно закрепить ограничения закупок иностранных товаров. Многое из того, что мы раньше импортировали, готовы производить наши предприятия. Скоро на одной из электроподстанций Адыгеи будет установлен новый трансформатор отечественного производства. Надёжный и мощный - он практически не имеет аналогов в мире.

Здесь обеспечивается энергетическая безопасность страны. Ведущий электротехнический холдинг России ERSO ("ЭРСО") собрал новое конструкторское бюро мирового уровня. Лучшие специалисты справляются даже с самыми сложными задачами.

"Новой командой мы разработали автотрансформатор - 125А, который на 28% легче по своим массово-техническим характеристикам и соответственно дешевле на 28%. Мы существенно обновили наш технический уровень, и в принципе обновили команду, и с этой командой мы можем проектировать и разрабатывать трансформаторы", - рассказал генеральный директор ООО "Эрсо Трансформаторные решения" Филипп Ладошин.

Как этот. Он будет работать на подстанции в Адыгее. Надёжный и мощный трансформатор отгрузят в регион в ближайшие дни. На заводе создают конструктивы трансформаторов и реакторов, которые поставляют во все уголки России и мира. На московской площадке холдинга ERSO "Электрозавод" прошли отгрузки и для крупнейших корпораций страны. Сейчас здесь разрабатывают большой объём реакторов - для Курской атомной станции, а также подстанций Ангарская и Нарва.

"Подобного рода оборудования на сегодняшний день способны выпускать единицы в России и, естественно, обладая этой компетенцией, мы как минимум даже через эту компетенцию условно поддерживаем энергобезопасность в нашей замечательной стране", - отметил генеральный директор АО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД" Виталий Грашкин.

Сейчас для предприятия важно выйти на внутренний рынок. Получать и реализовывать заказы. Завод готов работать в рамках импортозамещения и обеспечить стабильную работу энергетического комплекса страны.

Елена Сахно, Вадим Тищенко, "ТВ Центр".

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