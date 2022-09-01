Делегация МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС

Националисты при этом продолжают обстрелы Энергодара

Киев всеми силами старался сорвать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Сегодня утром российские военные отразили попытку захвата АЭС. По данным властей региона, действия диверсантов контролировали британские спецслужбы. И буквально несколько минут назад информагентства сообщили: международная делегация прибыла на территорию станции.

Между Запорожьем, откуда утром выехали инспекторы МАГАТЭ, и Энергодаром - 120 километров. В пути, на подконтрольной Киеву территории, колонна вынуждена была сделать трехчасовую остановку. Затем движение продолжилось. И около 14:00 делегация прибывает на ЗАЭС. Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил решительную готовность попасть на атомную электростанцию, даже несмотря на то, что ситуация вокруг АЭС обострилась.

"Взвесив все за и против и проделав такой длинный путь, мы не намерены останавливаться. Мы собираемся немедленно начать оценивать охрану и ситуацию с безопасностью на АЭС. Мы намерены поддерживать связь и консультироваться с персоналом объекта. И я собираюсь рассмотреть возможность установления постоянного присутствия МАГАТЭ на станции", - заявил он.

Утром ВСУ предприняли попытку захватить Запорожскую АЭС. Две диверсионные группы численностью до 60 человек высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах от станции. Росгвардия и подразделения российских Вооруженных сил блокировали противника. Десятки боевиков уничтожили при помощи армейской авиации, уточнили в Минобороны. Сообщается, что трое радикалов взяты в плен, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В районе Водяного ВСУ предприняли вторую попытку высадки десанта - с самоходных барж, которые вышли из Никополя. Российские военные потопили оба судна.

"Сейчас активная фаза устранения диверсионной группы уже прошла. Проходит разбор завалов и поиск погибших десантников ВСУ, которые отважились сегодня с утра побеспокоить наш мирный город. Это была просто обыкновенная провокация, чтобы сорвать миссию МАГАТЭ", - сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.

Из-за обстрела на Запорожской АЭС сработала аварийная защита, отключился 5-ый энергоблок. Повреждена линия резервного питания. Ядерный объект был атакован и накануне. Удар нанесли тремя дронами-камикадзе. Все они были ликвидированы на подлете к станции. В Минобороны заверили - Вооруженные силы России готовы принять миссию МАГАТЭ. Несмотря на провокации киевского режима, обстановка вокруг станции остается под контролем.

В Кремле же еще раз напомнили: Москва заинтересована в том, чтобы миссия прибыла на станцию.

"Мы, безусловно, опасаемся провокаций с украинской стороны, учитывая, что не прекращаются варварские обстрелы. Видим и другие попытки дестабилизировать ситуацию. Но по-прежнему мы ждем эту миссию, готовы взаимодействовать", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Согласно договоренностям, руководитель миссии Рафаэль Гросси должен был обсудить ситуацию с Киевом и Москвой уже по итогам визита миссии, а после доложить в МАГАТЭ и Совет безопасности ООН. Но этот план был нарушен, когда международные инспекторы провели незапланированную встречу с Владимиром Зеленским.

Тем временем националисты не прекращают обстрелы Энергодара. Накануне погибли двое мирных жителей, еще пятеро пострадали, среди них - ребенок, он в тяжелом состоянии. По данным местных властей, взрывы зафиксированы в шести районах, загорелись два детских сада. Были отключены мобильная связь и электричество. Бьют по городу из американских гаубиц 155-го калибра.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"