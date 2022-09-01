Сбор Галкиным пожертвований для беженцев вызвал вопросы у россиян

Юмористу посоветовали не возвращаться в страну

Общественная организация "Офицеры России" предложили Генпрокуратуре проверить сбор пародистом Максимом Галкиным средств для фонда помощи украинских беженцев.

Заявление направлено на имя генпрокурора Игоря Краснова, передает РИА Новости. В нем говорится, что средства подобных фондов могут расходоваться на финансирование враждебных действий в отношении России, а также способствовать росту терроризма и экстремизма.

"В случае выявления нарушения действующего законодательства, принять меры реагирования с целью привлечения Галкина к уголовной ответственности", - говорится в документе.

Кроме того, "Офицеры России" недовольны тем, что Галкин в День Государственного флага России на концерте в Варшаве вышел в желто-голубом костюме. Юмористу и его супруге Алле Пугачевой не следует возвращаться на родину, добавили общественники.

Ранее против юмориста Максима Галкина возбуждено уголовное дело о распространении фейков о ВС России.

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