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Сбор Галкиным пожертвований для беженцев вызвал вопросы у россиян

12:58
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Юмористу посоветовали не возвращаться в страну

Общественная организация "Офицеры России" предложили Генпрокуратуре проверить сбор пародистом Максимом Галкиным средств для фонда помощи украинских беженцев.
На Максима Галкина завели уголовное дело

Заявление направлено на имя генпрокурора Игоря Краснова, передает РИА Новости. В нем говорится, что средства подобных фондов могут расходоваться на финансирование враждебных действий в отношении России, а также способствовать росту терроризма и экстремизма.

"В случае выявления нарушения действующего законодательства, принять меры реагирования с целью привлечения Галкина к уголовной ответственности", - говорится в документе.

Кроме того, "Офицеры России" недовольны тем, что Галкин в День Государственного флага России на концерте в Варшаве вышел в желто-голубом костюме. Юмористу и его супруге Алле Пугачевой не следует возвращаться на родину, добавили общественники.

Ранее против юмориста Максима Галкина возбуждено уголовное дело о распространении фейков о ВС России.

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