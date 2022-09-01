В Минвостокразвития назвали главных покупателей российского золота

Без рынков сбыта Россия не останется

Ближний Восток, Индия и Азия могут стать тремя основными рынками сбыта российского золота. Об этом в четверг, 1 сентября, рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По словам министра, главная проблема российских золотопромышленников — не отказ других стран от покупки металла, а инфраструктура финансовых расчетов, нарушенная из-за того, что Россия слишком долго пользовалась валютами третьих стран.

Однако российские власти находятся в постоянном диалоге с крупнейшими экспортерами золота, "они уже все настроили", отметил Чекунков. По его словам, "спрос точно есть, а инфраструктура и механика подтянутся".

На золото существует стабильно высокий спрос, оно остается хранителем ценностей в международном финансовом обороте для центральных банков, для бизнеса, для населения, цитирует главу Минвостокразвития РИА Новости.

Утвержденный в июле седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза включает в себя, помимо прочего, эмбарго на импорт золота из России. Аналогичные рестрикции ввели другие страны, например, Великобритания.

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