Собянин: 1 сентября в Москве открыто 29 новых школ и детских садов

В столице - рекордное число первоклассников

Сегодня День знаний. Свыше миллиона московских школьников сели за парты, помимо них, учебный год в столице начали дошкольники и студенты. 1 сентября открылись все 585 московских школ, а ещё почти 30 новых учебных заведений. Одно из них на Шелепихинской набережной. Там сегодня побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

В этом году в Москве - рекордное число первоклассников - 119 тысяч! И к встрече с ними готовились заранее. К 1 сентября в столице открыли 29 новых современных школ и детских садов. Сегодня новые корпуса школы 1253 открылись на Шелепихинской набережной. В четырехэтажном здании, построенном по индивидуальному проекту, создана комфортная и безопасная среда. Убедился в этом и мэр Москвы Сергей Собянин.

Молодые педагоги готовы к любому вызову. Тем более, что практика уже есть. А с детьми им договориться значительно проще. Ведь они говорят на одном языке. Сами школьники не упустили возможность задать мэру свои вопросы: "Как вы считаете, какие профессии будут больше всего востребованы в Москве, например, через 5 лет?"

"В Москве представлен весь набор этих профессий - классы космонавтики, авиастроения. У нас десятки тысяч человек работают в этих отраслях. В Москве. Так привыкли видеть внешне Москву: рестораны, променады и так далее. Но Москва еще является центром космического строительства и авиастроения, высоких технологий и оборонной промышленности", - отметил Собянин.

В новой школе есть все для развития талантов детей. IT-полигон для практических занятий по дизайну и робототехнике, кабинет информатики, иностранного языка, лабораторно-исследовательские комплексы, мастерские, зал хореографии. Сергей Собянин рассказал, как важно иметь возможность пробовать себя во всем, чтобы найти себя.

"Во время школьной учебы я перебрал все кружки какие только можно - начиная от фотокружка и заканчивая боксом, у меня был обширный круг увлечений", - сказал он.

Два года назад школа №1253 вошла в топ-20 лучших по всей России. С открытием нового корпуса возможностей для развития талантливых детей здесь будет еще больше.

Елена Сахно, Егор Миронов, "ТВ Центр".

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