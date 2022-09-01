Сервис "Электронный дом" помогает москвичам сменить управляющую компанию

Платформа помогает оповестить собственников о намечающемся общем собрании

Вода с потолков на парковке, лифты - работающие с перебоями, вентиляция - не работающая вообще. Это неполный список проблем одной из столичных новостроек. Управляющая компания решать их не спешит. Есть ли выход из ситуации и чем может помочь сервис "Электронный дом"?

Уникальная архитектура, высокий уровень комфорта и прекрасная транспортная доступность – так рекламируют новый ЖК в 200 метрах от метро "Верхние Лихоборы". Три высотных дома с подземным паркингом и внутренним двором сдали чуть больше полугода назад. Испытания даже таким коротким временем, к огорчению жителей, многие конструкции новостройки не выдержали.

"Буквально с первых дней очень плохо работали лифты, причем во всех подъездах. Во дворе начала отходить плитка, начали ломаться малые архитектурные формы. И в дальнейшем чувствовалось очень наплевательское отношение управляющей компании ко всем нашим проблемам", - говорит Илья Лукин.

По закону, именно она отвечает за состояние общедомового имущества. Она же должна устранять все проблемы, даже если виноват застройщик. А тот сам либо через суд возмещает УК понесенный ущерб. Однако в этой ситуации, уверяют жители, управляющая организация, имеющая название, схожее с застройщиком, лишь тянет время и деньги с владельцев недвижимости.

Пределом терпения для людей стала неработающая в жару система вентиляции в квартирах. Единственным выходом многие из жителей считают смену управляющей компании. Тем более, что взять дом на баланс и устранить все недочеты уже пообещали в местном отделении ГБУ "Жилищник". Однако организовать общее собрание собственников 1300 квартир оказалось большой проблемой.

"Но благодаря тому, что Москва - это самый передовой город в мире, у нас появились инструменты для отстаивания своих прав. Чтобы нас услышала не только управляющая компания, но и все другие органы власти", - отметил Андрей Ушаков.

Проект жилищного самоуправления "Электронный дом" дал собственникам квартир массу возможностей - сообщать о неполадках в квартире, подъезде, доме или во дворе, а также проводить собрания и голосования собственников.

"Формат электронного голосования, по сути, является смешанным. Инициатор-администратор заводит общее собрание собственников в электронном доме. Но если люди не могут или не хотят в электронном виде по каким-то причинам голосовать, есть возможность принести администратору бумажный бюллетень", - пояснила Алена Крутакова, начальник управления "ГКУ Новые технологии управления", руководитель проекта "Электронный дом".

Платформа помогает оповестить всех собственников о намечающемся общем собрании через сервис мос.ру, и исключает ошибки и подлог в подсчете голосов. Этим сервисом уже воспользовались жители уже более 500 столичных домов. В ЖК в Верхних Лихоборах голосование о смене управляющей компании уже запустили. Оно будет длиться 2 месяца.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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