Столичное правительство получило премию Global Business Outlook Awards

Эксперты высоко оценили проект "Московский акселератор"

Правительство Москвы стало победителем международной премии Global Business Outlook Awards в номинации "Лучшая акселерационная программа".

Эту награду вручают за достижения в различных секторах экономики. В этом году эксперты высоко оценили проект "Московский акселератор", который реализуется при поддержке столичного правительства.

Специалисты подчеркнули, что программа помогает успешно развивать инновации в городе и выходить московским компаниям на международные рынки.

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