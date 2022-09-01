Трех птенцов сокола спасли в многоэтажке в Новокосине

Их отправили в Центр реабилитации

В многоэтажке в районе Новокосино обнаружили целое соколиное семейство. Подозрительный шум, доносившийся из вентиляции, услышал монтёр. Сам доставать хищников не решился, вызвал спасателей. Те извлекли маму с птенцами из западни.

Обычная ситуация - в многоэтажном доме встал лифт. На компьютер в диспетчерскую пришла заявка, и механик выехал по адресу. В этом помещении что-то вроде пульта управления подъёмной машиной. Но оказалось, что это не самое интересное, что есть на чердаке.

В вентиляционной шахте сидели три сокола: мама и два птенца. Видимо, хищные птицы провели здесь достаточно много времени - третий птенец стал пищей, чтобы они выжили. Естественный отбор, ничего не поделаешь. Самостоятельно освобождать пернатых механик не рискнул и вызвал спасателей. Они люди привычные к такому - сразу сообразили, как и из подручных средств смастерить нужное приспособление, и птиц лишнему стрессу не подвергать.

Пожарные отвезли спасённых птиц к себе в отряд, откуда их забрали сотрудники Департамента природопользования, и увезли туда, где самым разным животным помогают.

Это центр реабилитации. Здесь ещё 11 таких же птиц, того же возраста. И они будут учиться, одновременно и социализироваться, и отвыкать от человека.

"Поступили немного дезориентированные, повреждений внешних не было, в хорошем состоянии. Поэтому в ближайшее время будут выпущены на природных территориях", - сообщил начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

Проведут соколы здесь около трёх недель - привыкнут к сородичам и отвыкнут от человека. Гнездиться в многоэтажке именно эти особи теперь вряд ли будут - их выпустят подальше от города.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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