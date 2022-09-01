ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трех птенцов сокола спасли в многоэтажке в Новокосине

15:19
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Их отправили в Центр реабилитации

В многоэтажке в районе Новокосино обнаружили целое соколиное семейство. Подозрительный шум, доносившийся из вентиляции, услышал монтёр. Сам доставать хищников не решился, вызвал спасателей. Те извлекли маму с птенцами из западни.

Обычная ситуация - в многоэтажном доме встал лифт. На компьютер в диспетчерскую пришла заявка, и механик выехал по адресу. В этом помещении что-то вроде пульта управления подъёмной машиной. Но оказалось, что это не самое интересное, что есть на чердаке.

В вентиляционной шахте сидели три сокола: мама и два птенца. Видимо, хищные птицы провели здесь достаточно много времени - третий птенец стал пищей, чтобы они выжили. Естественный отбор, ничего не поделаешь. Самостоятельно освобождать пернатых механик не рискнул и вызвал спасателей. Они люди привычные к такому - сразу сообразили, как и из подручных средств смастерить нужное приспособление, и птиц лишнему стрессу не подвергать.

Пожарные отвезли спасённых птиц к себе в отряд, откуда их забрали сотрудники Департамента природопользования, и увезли туда, где самым разным животным помогают.

Это центр реабилитации. Здесь ещё 11 таких же птиц, того же возраста. И они будут учиться, одновременно и социализироваться, и отвыкать от человека.

"Поступили немного дезориентированные, повреждений внешних не было, в хорошем состоянии. Поэтому в ближайшее время будут выпущены на природных территориях", - сообщил начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

Проведут соколы здесь около трёх недель - привыкнут к сородичам и отвыкнут от человека. Гнездиться в многоэтажке именно эти особи теперь вряд ли будут - их выпустят подальше от города.

Александра Панина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Соколы
Соколы
Проверка вентиляции
Проверка вентиляции
Соколы в вентиляции
Соколы в вентиляции
Соколы
Соколы
Соколы
Соколы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.