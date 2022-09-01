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Ростуризм опроверг введение QR-кодов для путешествий по России

13:18
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Эта информация не соответствует действительности

Информация о введении с 1 сентября QR-кодов для туристов, путешествующих по России и за рубеж, не соответствует действительности. Об этом в четверг, 1 сентября, рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Догузова отметила, что в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что якобы с сегодняшнего дня при путешествиях по стране станут обязательными QR-коды. В Ростуризме подчеркнули, что никакие QR-коды не вводились ни для отдыха внутри страны, ни для зарубежных поездок.

Догузова отметила, что с 1 сентября в России в тестовом режиме запускается система электронных путевок, которая вводится для повышения прозрачности отрасли и защиты прав туристов.

Туроператоры в добровольном порядке заносят в систему данные о проданных турах, каждому туру будет автоматически присваиваться специальный идентификатор для учета купленных туров, а также для удобства туристов, цитирует Догузову "Интерфакс".

Ранее туроператоры рассказали, на сколько подорожали для россиян путевки на зарубежный отдых. Стоимость путевок за границу выросла на 50-70%, а на некоторых направлениях — в два раза.

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