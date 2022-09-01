Путин не приедет на похороны Горбачева

У президента плотный график

Президент России Владимир Путин не сможет приехать на похороны Михаила Горбачева из-за плотного графика.

Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Перед своей поездкой в Калининград президент заехал в Центральную клиническую больницу, где возложил цветы к гробу генсека ЦК КПСС.

"Общая церемония 3 сентября, но график не позволит участвовать. Поэтому принял решение обязательно это сделать сегодня", - сообщил представитель Кремля.

Прощание с Горбачевым пройдет с элементами государственных похорон. В частности, будет почетный караул, добавил Песков.

Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа 2022 года. Ему был 91 год. В последние годы первый и последний президент СССР много болел. Политика похоронят 3 сентября рядом с женой на Новодевичьем кладбище.

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