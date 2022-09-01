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Кремль оценил визовые решения ЕС в отношении россиян

13:55
  • четверг
  • 01 сентября 2022

Они затронут и европейцев, заявил Дмитрий Песков

Приостановка Евросоюзом облегченного визового режима с Россией затронет и европейцев, это очередное нелепое решение. Такое заявление в четверг, 1 сентября, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля отметил, что Брюссель принял "очередное нелепое решение в серии вот такого продолжающегося абсурда".

Россиянам придется получать визу дольше и сложнее, отметил Песков, однако предупредил, что "введение в бездействие этого соглашения также сделает ситуацию более сложной и для европейцев".

Что касается возможного ответа Москвы Брюсселю, Россия "идет уверенно по тому пути, который наилучшим образом соответствует ее интересам", цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее в Праге представители членов ЕС обсудили новые антироссийские ограничения, включая идею запрета выдачи шенгенских виз россиянам. Согласовать полный запрет не удалось, однако Евросоюз намерен отменить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

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